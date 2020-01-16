Эсекиэль Понсе: «Тедеско дико умеет убеждать, умеет заражать своими идеями»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером клуба Доменико Тедеско.

— Скажу не только за себя — тренер это требует от всех. Если говорить просто, он хочет, чтобы мы думали на поле. Кроме того, старается найти у каждого игрока то, что можно улучшить. Не буду вдаваться в детали, все-таки это командные дела. Но важно, что Тедеско с нами на постоянном контакте. Все время подсказывает. В этом смысле мне нравится с ним работать. У него куча идей, он горит своим делом и делится этими эмоциями и знаниями с нами. И мы его отлично понимаем.

— Круто, когда тренер — фактически из того же поколения, что и команда?

— Здорово, когда тренер молод и полон энергии. Тедеско с нами на одной волне, тут никаких вопросов. Но важно другое. Все слова Тедеско заходят на 100 процентов. То, что он говорит, лично в меня вселяет огромную уверенность. Вот вообще нет сомнений в его правоте. Он дико умеет убеждать, умеет заражать своими идеями. И учит нас лучше понимать футбол в целом, а не только на своих конкретных позициях.

— Весной «Спартак» может зацепиться только за Кубок, в чемпионате проблемы. Что вас мотивирует на оставшуюся часть сезона?

— Все просто — надо вернуть веру болельщиков и чувство собственного достоинства. Как? Победами и красивой игрой. Кроме того, вы сами сказали про Кубок. Это серьезная цель. И, наверное, главная. Чемпионат тоже важен. Надо подняться как можно выше. Времени мало, график плотный. Но тем интереснее. (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью с Эсекиэлем Понсе читайте здесь.