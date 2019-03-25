Ещенко вернулся в общую группу "Спартака". В начале декабря у него диагностировали разрыв "крестов"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко вернулся к тренировкам в общей группе после восстановления от травмы крестообразных связок.

35-летний футболист тренировался с ограничениями, но ряд упражнений выполнял наравне с партнерами, сообщает официальный сайт "Спартака". Ещенко не выходил на поле с декабря прошлого года.

Впервые с главной командой тренировался полузащитник Солтмурад Бакаев, выступающий в нынешнем сезоне за "Спартак-2".

Защитник Георгий Джикия, находящийся в расположении сборной России, присоединится к красно-белым во вторник.