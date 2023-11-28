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Ещенко: «Соболев — красавчик в матче с «Балтикой», снег — это его стихия»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 16-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0).

В этой встрече, которая прошла при сильном снегопаде, 26-летний футболист отдал две результативные передачи.

«Соболев — красавчик в матче с «Балтикой». Тем более были такие тяжелые погодные условия. Но Александру не привыкать, он барнаульский парень, там снега по колено всегда было. Снег — это его стихия», — приводит «РБ Спорт» слова Ещенко.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-eshhenko-sobolev-krasavchik-v-matche-s-baltikoj-sneg-e-to-ego-stihiya/
Александр Соболев
Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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 7
П
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Александр Соболев

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Максим Глушенков

Локомотив

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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