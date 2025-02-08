Ерохин заявил, что надеется продлить контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста истекает летом этого года.

«Думаю, в будущем предстоит обсуждение контракта. Сейчас насущные вопросы есть — трансферы, изменения в команде. Все вопросы по контракту будут немного позже. Конечно, хотелось бы обсудить. Конечно, настроен остаться», — цитирует Ерохина РИА «Новости».

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.