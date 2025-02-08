Булыкин поразмышлял о чемпионской гонке в РПЛ в нынешнем сезоне

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поразмышлял о чемпионской гонке в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Что касается группы верней части турнирной таблицы, то никто еще не потерял шансы на чемпионство. Все будет зависеть от того, как команды продолжат сезон после зимней паузы. Можно выйти в не самом хорошем состоянии и растерять все преимущество. А можно хорошо подготовиться и догнать лидеров. Прошлый сезон нам доказал, что все возможно. Тогда «Динамо» претендовало на золото до последних секунд, а прошлой зимой такое предположить было очень сложно», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ лидируют «Краснодар» и «Зенит», у которых в активе по 39 очков. Их отрыв от шестого места, на котором находится ЦСКА, составляет 8 очков.