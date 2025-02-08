Афанасьев считает, что ЦСКА может попасть в первую тройку турнирной таблицы РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поразмышлял о шансах армейской команды на высокие места в нынешнем сезоне.

«Шансы есть всегда, даже если армейцы и не усилятся. Но, как мне кажется, бороться за золото ЦСКА будет тяжеловато, а вот попасть в первую тройку при благоприятных условиях вполне реально. Но для этого нужно сплотиться всем игрокам и тренерскому штабу, нужно идти вместе к намеченной цели и выкладываться по максимуму в каждом матче. Только так можно достичь успеха, ну и, конечно, чтобы футбольный бог был на их стороне», — сказал Афанасьев «РБ Спорт».

ЦСКА находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидером является «Краснодар», у которого в активе 39 очков.