Ерохин рассказал, кто главный шутник в "Зените" после Дзюбы

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин​ в интервью "СЭ" рассказал о кино, музыке, песнях под гитару и шутках в раздевалке.

– А кто больше всех шутит в команде после Дзюбы?

– Наверное, Миша Кержаков. Азмун еще, но у него такой юмор... Больше дурачится – да и не все русские слова знает. А Миша часто шутит на актуальные темы – следит за всем в мире.

– Дзюба в начале июня выдал эпичный эфир с рыбалки. Вы сами как к ней относитесь?

– Мы с Артемом никогда не ходили на нее вместе. Да я думаю, у него и опыта больше. Хотя люблю посидеть с удочкой. Если мне ее подготовят, половлю с удовольствием. Помню, мне было лет 10-11, получил травму – наложили гипс. Поехали с отцом и его друзьями на рыбалку. Я сидел на одном месте из-за гипса, просто закидывал удочку и практически всегда вытаскивал кого-то. Тогда и случился мой самый большой улов. (Гоша Чернов)

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