Ерохин: «Главное, чтобы Педро сохранял тот настрой, который в нем есть»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил перспективы нападающего команды Педро.

«Перспективы Педро? Он еще очень молод, но у него уже очень много хороших качеств. У нас любят раздавать авансы многообещающим футболистам, но думаю, что при должном отношении у него все получится, и его карьера хорошо сложится. Главное, чтобы он сохранял тот настрой, который в нем есть», — сказал Ерохин Legalbet.

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года из бразильского «Коринтианса». На счету 18-летнего футболиста 3 гола в 16 матчах сезона-2023/24.