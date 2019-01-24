Эрик Штоффельсхаус: "Трансфер Хеведеса - очень-очень хороший, дискуссий никаких быть не может"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус считает переход защитника Бенедикта Хеведеса одним из лучших за период своей работы в клубе.

– Мое мнение – это очень-очень хороший трансфер. Получить за 4 миллиона такого центрального защитника – серьезное достижение, - сказал Штоффельсхаус в интервью "Спорт день за днем". Тот же "Шальке", откуда Налдо ушел в "Монако", сейчас находится в поиске. И им не так-то просто: европейский рынок не перенасыщен. У футболиста должна быть серьезная репутация. Оцените еще раз Хеведеса: чемпион мира, полностью провел все матчи в Бразилии-2014. В 22 года стал капитаном "Шальке", был им семь лет. Это говорит о его футбольных и человеческих качествах. Бенедикт – звезда мирового класса, и он способен играть на уровне, который демонстрировал в лучшие годы. Никаких сомнений. Или Крыховяк. Невероятный футболист, ПСЖ его брал за 32 миллиона, "Локомотиву" в итоге обойдется меньше, чем в третью часть от этой суммы. Плохо сработано? И как мне выделить одно какое-то приобретение? Они все для меня очень важны.

– Хорошо, тот же Крыховяк подтверждает свой статус звезды. Но довольны ли вы Хеведесом в его первые полгода в команде?

– Отчасти он стал жертвой своей универсальности. Это, казалось бы, преимущество, но оно обернулось для Хеведеса тем, что Бене играл на всех пяти позициях в обороне – справа, слева, в центре, правым центральным, левым центральным. Приходилось постоянно перестраиваться. Кроме того, на мой взгляд, заслуживал больше игрового времени. Уверен, что выходи он постоянно в центре обороны, был бы одним из лучших на своей позиции в лиге. Почему порой оставался на скамейке – вопрос к тренеру. Разучиться играть точно не мог. Весной он выходил в стартовом составе "Ювентуса", два года назад провел все матчи в составе сборной Германии на чемпионате Европы, у него потрясающий менталитет, это игрок-лидер по своему характеру. Считаю, что по поводу этого приобретения даже дискуссий никаких быть не может.