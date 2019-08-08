Эрик Штоффельсхаус: "Филипп показывал прекрасную игру, однако всего лишь около полутора лет"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус в интервью "СЭ" оценил риск "Динамо", которое близко к покупке Максимилиана Филиппа. По его мнению, московский клуб может совершить ошибку.

– Эрик, Филипп за 20 миллионов – это провал или суперсделка?

– Ха-ха, вопрос в лоб. Сейчас ни один человек не ответит на него однозначно. Любой трансфер можно оценить только спустя время. Лишь игра новичка покажет, был ли смысл в его покупке. Но о рисках судить мы можем. В случае с Филиппом, на мой взгляд, они высоки. Футболист показывал прекрасную игру, однако всего лишь около полутора лет. Не берем в расчет вторую бундеслигу. В первой он провел прекрасный сезон за "Фрайбург", был куплен "Боруссией" за 20 миллионов, хорошо отыграл еще полгода, а затем полтора сезона у него фактически пропали. Игрок явно не находится на подъеме. (Константин Алексеев)

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