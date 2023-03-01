Еремякин: «Оренбург» арендовал поля у футбольного клуба «Сочи»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что в ближайшие две недели команда будет тренироваться в Сочи.

4 марта «Оренбург» проведет первый матч после возобновления сезона чемпионата России — против «Ахмата» в Грозном. 10 числа оренбуржцы на выезде сыграют с «Сочи».

«В Оренбурге не очень хорошие погодные условия, достаточно прохладно. Плюс с учетом того, что 4 марта мы играем в Грозном с «Ахматом», а 10-го — на выезде с «Сочи», мы приняли решение отправить команду туда. В Сочи она будет тренироваться, оттуда поедет в Грозный, вернется обратно, сыграет с местным клубом, после чего улетит домой. К игре со «Спартаком» будем готовиться уже в Оренбурге. В Сочи мы заключили контракт и арендовали поля у футбольного клуба «Сочи», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

На данный момент «Оренбург» с 25 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.