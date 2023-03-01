Первый тренер Миранчуков хочет видеть Антона в Европе

Первый тренер Алексея и Антона Миранчуков Александр Воронков отметил, что хочет видеть обоих близнецов в Европе.

«Как первый тренер хотел бы видеть Антона в Европе. Но чтобы он играл, а не сидел в запасе. Не хочу, чтобы он повторял историю Алексея в «Аталанте». Пусть будет клуб попроще, но постоянная игровая практика! Знаю, он тоже хочет уехать в Европу к брату в Италию или в другой чемпионат. Если это случится, буду хлопать в ладоши. Такой вызов для Антона будет мотивацией и повышением. Им лучше играть вместе, но у каждого есть свои цели. Близнецов нежелательно разлучать, но об этом никто не думает, ведь у каждого свои задачи. Если бы так было у нас, футбол в мире был бы более пограничный», — цитирует Sport24 Воронкова.

Алексей Миранчук сейчас выступает за «Торино», а его брат Антон — за московский «Локомотив».