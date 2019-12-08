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Еременко пропускает игру со «Спартаком» из-за травмы

17:59
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко не примет участие в матче 19-го тура чемпионата России против «Спартака» из-за микротравмы икроножной мышцы. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».

32-летний Еременко не попал в заявку команды Валерия Карпина на игру с красно-белыми.

В текущем сезоне финский футболист провел 14 матчей за «Ростов», забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Еременко выступал за «Спартак» с августа 2018 года до января 2019-го.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

Песьяков и Попов — в старте «Ростова» на матч со «Спартаком», Еременко нет в заявке

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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