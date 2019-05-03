"Енисей" на своем поле разгромил "Анжи"​ (3:0) в матче 27-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги.

В составе красноярского клуба отличились полузащитники Данила Польшиков, Ярослав Матвиенко и Тимур Сахаров.

"Енисей", набрав 31 очко, поднялся на 11-е место в турнирной таблице первенства. "Анжи" идет на последней строчке, имея в своем активе 13 баллов.

Молодежные команды

27-й тур

"Енисей – мол." (Красноярск) – "Анжи – мол." (Махачкала) – 3:0 (1:0)

Голы: Польшиков, 26 (1:0). Матвиенко, 73 (2:0). Сахаров, 79 (3:0).

Судья: Петренко (Новосибирск).

3 мая. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".