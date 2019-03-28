"Енисей" подписал контракты с детьми, у которых ДЦП

"Енисей" в своем официальном Твиттере объявил о подписании контрактов с Никитой и Тимофеем Егоровыми - детьми, имеющими диагноз ДЦП. Оба мальчика мечтают стать профессиональными футболистами. Красноярский клуб в минувшем сезоне провел для ребят мастер-класс.

Никита и Тимофей Егоровы – дети с диагнозом ДЦП, которые болеют за "Енисей" и мечтают стать профессиональными футболистами. В прошлом сезоне мы провели для ребят мастер класс, а теперь решили исполнить их мечту и подписали с ними контракты. Подробности скоро! pic.twitter.com/EjErTkboIX – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 марта 2019 г.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 11 очков после 20 туров.

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