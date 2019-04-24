"Енисей" обыграл "Оренбург" в молодежном первенстве

"Енисей" на своем поле победил "Оренбург" в матче 25-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:0). В составе хозяев отличились форвард Юрий Марин и хавбек Никита Раздорских.

"Енисей" набрал 28 очков и остался на 12-м месте в турнирной таблице, "Оренбург" идет на 15-й строчке, имея в своем активе 15 баллов.

Молодежные команды

25-й тур

"Енисей – мол." (Красноярск) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 2:0 (0:0)

Голы: Марин, 87 (1:0). Раздорских, 90+2 (2:0).

Судья: Сединкин (Омск).

24 апреля. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".