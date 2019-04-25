Александр Кутьин, поразив ворота "Оренбурга", прервал безвыигрышную серию "Енисея" на отметке девять матчей. В последний раз красноярцы побеждали 24 ноября 2018 года, когда в Химках одолели "Динамо".

Подопечные Дмитрия Аленичева ограничились повторением собственного антирекорда сезона. "Ростов" и "Уфа" выдавали семиматчевые серии без побед. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии сезона-2018/19