Александр Кутьин, поразив ворота "Оренбурга", прервал безвыигрышную серию "Енисея" на отметке девять матчей. В последний раз красноярцы побеждали 24 ноября 2018 года, когда в Химках одолели "Динамо".
Подопечные Дмитрия Аленичева ограничились повторением собственного антирекорда сезона. "Ростов" и "Уфа" выдавали семиматчевые серии без побед. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные безвыигрышные серии сезона-2018/19
|
Команда
|
Туры
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Енисей
|
6-14
|
9
|
2
|
7
|
5-16
|
2
|
Енисей
|
16-24
|
9
|
4
|
5
|
6-16
|
4
|
Ростов
|
13-19
|
7
|
5
|
2
|
3-6
|
5
|
Уфа
|
15-21
|
7
|
3
|
4
|
5-9
|
3
|
Рубин
|
19-25
|
7
|
3
|
4
|
3-10
|
3
|
Анжи
|
19-25
|
7
|
1
|
6
|
1-18
|
1