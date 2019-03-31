"Енисей" доиграет сезон в Красноярске

"Енисей" проведет оставшиеся домашние матчи в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Дениса Рубцова. Во вторник стадиону "Центральный" была присвоена первая категория, позволяющая проводить игры РПЛ. Красноярцам осталось встретиться дома с "Уфой" (13 апреля), "Оренбургом" (25 апреля), "Анжи" (3 мая), "Краснодаром" (11 мая) и "Динамо" (19 мая).

- К стадиону "Центральный" по итогам матча с "Рубином" никаких нареканий не было, все службы сработали на отлично. Чаша стадиона после завершения матча очистилась в течение восьми минут. Оставшиеся домашние матчи текущего сезона "Енисей" проведет на домашнем поле в Красноярске, - сказал Рубцов. - Стадиону присвоена первая категория, сотрудниками арены была проделана большая работа над газоном. Персонал клуба, служба безопасности - все отработали очень профессионально. Благодарны Российскому футбольному союзу и Российской премьер-лиге за то, что пошли навстречу, это было очень нужно и важно. В Красноярске все соскучились по футболу.

Стадион "Центральный" был открыт в прошлом году после реконструкции, проведенной к Универсиаде 2019 года. Часть домашних матчей нынешнего сезона "Енисей" провел в Тюмени.