ЦСКА интересуется форвардом «Айнтрахта» Борре

Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

«Российский клуб рассматривает Борре в качестве усиления нападения и хочет взять игрока в аренду. Сторона футболиста не удовлетворена низкой предложенной зарплатой, но вариант с продолжением карьеры в России интересен», — приводит слова источника Legalbet.

В минувшем сезоне 27-летний колумбиец провел 47 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.