Сын Цымбаларя — о сорванных переходах отца в «Лацио» и «Арсенал»: «То, что он не хотел переходить без Никифорова, — неправда»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как сорвались переходы отца в «Лацио» и лондонский «Арсенал».

— Почему из миллиона вариантов с отъездом отца из «Спартака» за границу не сработал вообще ни один?

— Наверное, стечение обстоятельств. Закономерности в этом не вижу. Давайте вспомним историю с тем же «Лацио». Ходила куча легенд, будто папа сказал, что без Юры Никифорова он не поедет. Это все неправда.

— Сам Илья в 2003 году в интервью моим коллегам Юрию Голышаку и Александру Кружкову назвал это бредом.

— История была совсем другая. На Евро-96 отец мастерски забил Италии, и им сперва заинтересовалась «Перуджа». И вот она сделала предложения и папе, и Юре Никифорову. Сели, переговорили: «Уехали из Одессы в «Спартак» вдвоем, и из «Спартака» в Европу тоже поедем вместе!» Все супер, семьи рядом. И дали итальянцам добро.

Буквально минут через 40 в расположение сборной России приехал главный тренер «Лацио» Дино Дзофф и пригласил папу на разговор, где и рассказал о предложении римского клуба. Отец ответил, что с огромным уважением относится к нему и как к вратарю, и как к тренеру, но они с Юрой уже дали добро «Перудже» и брать свое слово назад не в его принципах. И вот на это уже Дзофф действительно произнес известную фразу: «У нас футбол, а не хоккей, мы пятерками игроков не покупаем». И близко не было такого, чтобы папа сказал: «Я без Никифорова не поеду». По приезде в Москву «Перуджа» обещала контракт.

— И почему же с ней не срослось?

— Точно не отвечу. Они приехали в Москву, ждали недели две, а потом их просто поставили перед фактом, что не получилось. А «Лацио» вместо папы купило Недведа.

— Отец ваш сказал, что сказал Дзоффу «да» и отправил его к руководству «Спартака» решать трансферные вопросы. Это не совсем бьется с версией о «Перудже», хотя и факт ее предложения им с Никифоровым он тоже подтверждал.

— Думаю, там сработало то, что одновременно с отцом «Лацио» вело переговоры с Недведом. И когда с папой возникла эта сложность, выбор был сделан в пользу чеха. Точно знаю, что у «Спартака» были переговоры и с «Арсеналом», и с «Фенербахче»...

— По «Арсеналу» сам же Цымбаларь позже говорил, что после просмотра в Лондоне Арсен Венгер сказал ему: «Ты не умеешь играть головой».

— Не знаю, насколько это правда, но «Интеру» он в Лиге чемпионов на «Сан-Сиро» головой забивал. И «Локомотиву», главному конкуренту, в чемпионате России 1999 года. Так что, думаю, проблема была не в его игре на «втором этаже».