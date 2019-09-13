Элдор Шомуродов — лучший игрок «Ростова» в июле и августе
12:23
Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов получил награду «Ростсельмаш» как лучший игрок июля-августа" в составе команды, информирует пресс-служба клуба.
В первых восьми матчах РПЛ на счету форварда семь голов, он лидирует в гонке бомбардиров. В августе болельщики и эксперты также признали Элдора лучшим игроком премьер-лиги.
??— Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2019
Элдор Шомуродов с наградой «Ростсельмаш — лучший игрок июля-августа» в составе «Ростова».
В первых восьми матчах РПЛ на счету форварда семь голов, он лидирует в гонке бомбардиров. В августе болельщики и эксперты также признали Элдора лучшим игроком Премьер-лиги! pic.twitter.com/ozvayGGFz8
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