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Элдор Шомуродов — лучший игрок «Ростова» в июле и августе

12:23

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов получил награду «Ростсельмаш» как лучший игрок июля-августа" в составе команды, информирует пресс-служба клуба.

В первых восьми матчах РПЛ на счету форварда семь голов, он лидирует в гонке бомбардиров. В августе болельщики и эксперты также признали Элдора лучшим игроком премьер-лиги.

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