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Элдор Шомуродов с наградой «Ростсельмаш — лучший игрок июля-августа» в составе «Ростова».



В первых восьми матчах РПЛ на счету форварда семь голов, он лидирует в гонке бомбардиров. В августе болельщики и эксперты также признали Элдора лучшим игроком Премьер-лиги! pic.twitter.com/ozvayGGFz8