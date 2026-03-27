Овчинников — о Филимонове: «Играл здорово. Потом накачался, мышцы аж от шеи шли»

Экс-голкипер «Локомотива», «Динамо» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», дал совет вратарям, как работать в тренажерном зале.

— Вратарям качаться противопоказано. Сразу пропадает реакция. Начинается крепатура. Помните, как Филимонов здорово играл за «Спартак» и за сборную?

— У него была пара великих сезонов.

— Он и в сборной при Романцеве был первым номером. Потом накачался, мышцы аж от шеи шли. Стал пропускать удары верхом. Руки не поднимались!

— Да, как-то резко с ним это произошло.

— Вратарям разве что бедра можно качать. Верхний пояс — ни в коем случае.