Овчинников — о Филимонове: «Играл здорово. Потом накачался, мышцы аж от шеи шли»
Экс-голкипер «Локомотива», «Динамо» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», дал совет вратарям, как работать в тренажерном зале.
— Вратарям качаться противопоказано. Сразу пропадает реакция. Начинается крепатура. Помните, как Филимонов здорово играл за «Спартак» и за сборную?
— У него была пара великих сезонов.
— Он и в сборной при Романцеве был первым номером. Потом накачался, мышцы аж от шеи шли. Стал пропускать удары верхом. Руки не поднимались!
— Да, как-то резко с ним это произошло.
— Вратарям разве что бедра можно качать. Верхний пояс — ни в коем случае.
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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