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27 марта, 08:05

Овчинников — о Филимонове: «Играл здорово. Потом накачался, мышцы аж от шеи шли»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Филимонов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Экс-голкипер «Локомотива», «Динамо» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», дал совет вратарям, как работать в тренажерном зале.

— Вратарям качаться противопоказано. Сразу пропадает реакция. Начинается крепатура. Помните, как Филимонов здорово играл за «Спартак» и за сборную?

— У него была пара великих сезонов.

— Он и в сборной при Романцеве был первым номером. Потом накачался, мышцы аж от шеи шли. Стал пропускать удары верхом. Руки не поднимались!

— Да, как-то резко с ним это произошло.

— Вратарям разве что бедра можно качать. Верхний пояс — ни в коем случае.

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Александр Филимонов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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