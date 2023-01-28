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Новиков: «Акинфеев способен доиграть до 40 лет, но за Буффоном ему не угнаться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков заявил, что нынешние голкиперы РПЛ не способны повторить достижение Джанлуиджи Буффона, который продолжает свою карьеру игрока даже в 45 лет.

«Буффон мне нравится, он входил в список лучших вратарей мира, когда был моложе. Безусловно, это замечательный голкипер. Способен ли кто-то из наших стражей ворот доиграть до 45 лет? Думаю, что нет, ведь для этого нынешним старожилам потребуется еще примерно 9 лет. Думаю, что Акинфеев может доиграть до 40 лет, но за Буффоном ему не угнаться», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Пармой» рассчитан до лета 2024 года.

45-летний итальянец является чемпионом мира, вице-чемпионом Европы, обладателем Кубка УЕФА, 10-кратным чемпионом Италии и победителем чемпионата Франции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-akinfeev-sposoben-doigrat-do-40-let-no-za-buffonom-emu-ne-ugnat-sya/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
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Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Джанлуиджи Буффон
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
2
1
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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