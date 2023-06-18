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Сегодня, 11:05

Экс-тренер вратарей «Спартака» рассказал, как Филимонов переживал ошибку в матче с Украиной

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин в интервью «СЭ» высказался об ошибке голкипера сборной России Александра Филимонова в матче против Украины (1:2) в отборе на чемпионат Европы-2000.

— Как вы с Романцевым решали, кто из вратарей должен выйти в основном составе? Были ли разногласия?

— Олег Иванович из тех тренеров, кто считает, что в команде должен быть один голкипер, на которого делается ставка. Придя в команду, я понял, что определяться с этим нужно на сборах. На эту роль претендовал Филимонов с Нигматуллиным — вратари примерно одного класса. Романцев сразу заявил: «Ты специалист, тебе и решать». В итоге — не без сомнений и риска — я все-таки сказал Романцеву, что больше доверия вызывает игра Филимонова.

Повезло, что Нигматуллин решил уйти в «Локомотив» и вопрос был снят сам собой. Ведь неизвестно, как бы проявил себя и тот и другой в конкуренции за место в составе. Часто в таких ситуациях в игре появляется нервозность, боязнь ошибиться и сесть на лавку. Так что проблемы первого вратаря у нас не возникало даже с приходом из «Динамо» опытного Андрея Сметанина.

— Перед матчем с Украиной в 1999-м, когда Романцев с трудом решал, кто должен играть — Филимонов или Нигматуллин, Олег Иванович с тобой не советовался?

— К счастью, нет, поскольку в сборной я не работал. К счастью, потому что я бы тоже сделал выбор в пользу Филимонова, держа в уме его эталонную игру на «Стад де Франс». А потом — после той дикой ошибки в «Лужниках» — клял бы себя и не спал ночами.

— После ошибки Филимонова Романцев обсуждал с тобой его дальнейшую судьбу в «Спартаке»?

— Мы много разговаривали о том, как вытащить Александра из той психологической ямы, в которой он оказался. И пришли к выводу — это можно сделать только с помощью доверия и игры. Ну и, конечно, свою роль сыграли болельщики, которые в первом же матче «Спартака» тепло поддержали его. Огромное им спасибо!

Александр Селихов. «Спартаку» нужен не дублер Селихова, а голкипер-лидер!" Интервью тренера вратарей, который работал с Романцевым

Александр Филимонов
Футбол
Сборная России по футболу
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3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
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8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
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