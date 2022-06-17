Гладилин: «У Дзюбы нет задач что-то выиграть. Он хочет заработать денег»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче».

Вчера, 16 июня сообщалось, что Дзюба близок к переходу в турецкий клуб.

«Пока это все слухи. «Фенербахче» — команда, которая находится в лидерах, перед ними всегда стоит задача выигрывать, там высокие требования. У Дзюбы наверняка есть агенты, рассматриваются варианты.

Может ли он остаться в России? Я думаю, он не пойдет в команду, которая борется за выживание, а в больших клубах, думаю, он не нужен, перспективы уже нет.

Я думаю, Дзюба думает уже не о спортивных аспектах, а о финансах, сроке контракта. Он идет к завершению карьеры. У него уже нет задач что-то выиграть. Его задача — завершить карьеру в хорошем клубе, заработать денег», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.