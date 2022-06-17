«Локомотив» проведет четыре товарищеских матча на сборах

В период проведения летних тренировочных сборов у «Локомотива» запланированы 4 товарищеские встречи.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, свое участие в спаррингах уже подтвердили три клуба — «Велес» (26 июня), «Факел» (3 июля) и «Химки» (10 июля). О встрече с четвертым соперником сообщат дополнительно.

По решению тренерского штаба все эти матчи пройдут в закрытом режиме. Результаты будут опубликованы на официальном сайте «Локо» и в клубных соцсетях.