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Слуцкий: «Рубину» по силам в первый год вернуться в РПЛ, основную селекцию мы уже провели»

Слуцкий считает, что «Рубину» по силам в первый год вернуться в РПЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что команде по силам в первый год вернуться в РПЛ.

«Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ. Трансферы? У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть появятся новички, но основную селекцию мы провели.

Вернутся ли легионеры? До официально решения ФИФА мы не знаем. Теоретически их могут признать свободными агентами или на год дадут им возможность приостановить контракты на год. Мой прогноз — второй вариант», — сказал Слуцкий.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков в 30 матчах. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ после 19 сезонов в Премьер-Лиге. 

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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