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Арбитр Вилков — об отстранении от судейства: «Две ночи не спал, три дня есть не мог»

13:28
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший российский арбитр Михаил Вилков рассказал, как воспринял новость о пожизненном отстранении от судейства.

«Обидно, когда карьера заканчивается. Но повторюсь — это ждет любого. Мы выходим на каждую игру, как на последнюю. После решения Ашота Рафаиловича (Хачатурянца — прим. «РБ Спорт») две ночи не спал, три дня есть не мог. Но потом вдруг стало легче, стал возвращаться к жизни», — цитирует Вилкова «РБ Спорт».

41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-vilkov-gorzhus-vsemi-matchami-zenit-spartak-kotory-e-sudil/

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