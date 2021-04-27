Арбитр Вилков — об отстранении от судейства: «Две ночи не спал, три дня есть не мог»
13:28
Бывший российский арбитр Михаил Вилков рассказал, как воспринял новость о пожизненном отстранении от судейства.
«Обидно, когда карьера заканчивается. Но повторюсь — это ждет любого. Мы выходим на каждую игру, как на последнюю. После решения Ашота Рафаиловича (Хачатурянца — прим. «РБ Спорт») две ночи не спал, три дня есть не мог. Но потом вдруг стало легче, стал возвращаться к жизни», — цитирует Вилкова «РБ Спорт».
41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-vilkov-gorzhus-vsemi-matchami-zenit-spartak-kotory-e-sudil/
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