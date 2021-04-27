Бывший российский арбитр Михаил Вилков рассказал, как воспринял новость о пожизненном отстранении от судейства.

«Обидно, когда карьера заканчивается. Но повторюсь — это ждет любого. Мы выходим на каждую игру, как на последнюю. После решения Ашота Рафаиловича (Хачатурянца — прим. «РБ Спорт») две ночи не спал, три дня есть не мог. Но потом вдруг стало легче, стал возвращаться к жизни», — цитирует Вилкова «РБ Спорт».

41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).