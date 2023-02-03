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Сегодня, 12:13

Гаджиев заявил, что футбол в Дагестане находится в упадочном состоянии

Экс-тренер «Анжи» и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал об уровне футбола в Дагестане.
Руслан Минаев
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Экс-тренер «Анжи» и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал об уровне футбола в Дагестане.

«После ухода Керимова футбольному Дагестану стало плохо. Футбол в Дагестане опустился. Когда я первый раз вернулся в Махачкалу в 1999 году, то интерес к игре и уровень был гораздо выше, чем когда я вернулся в 2019 году. Вообще голо, пустыня! Футбол в Дагестане отбросило на четверть века.

Хорошо, что нашёлся министр спорта, который неравнодушен к футболу. С приходом Сергея Алимовича Меликова ситуация заметно улучшилась. Он настоящий руководитель, потому что он понимает, что нужно не только хлеба и зрелищ. Он знает, как мерить разными мерками и развивать республику. С его поддержкой проводятся школьные соревнования», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Бизнесмен Сулейман Керимов являлся владельцем «Анжи» с января 2011 по декабрь 2016 года.

В сезоне-2012/13 клуб становился бронзовым призером чемпионата России и выходил в финал Кубка страны.

Источник: legalbet.ru
Гаджи Гаджиев
Сулейман Керимов
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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