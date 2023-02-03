Гаджиев заявил, что футбол в Дагестане находится в упадочном состоянии

Экс-тренер «Анжи» и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал об уровне футбола в Дагестане.

Экс-тренер «Анжи» и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал об уровне футбола в Дагестане.

«После ухода Керимова футбольному Дагестану стало плохо. Футбол в Дагестане опустился. Когда я первый раз вернулся в Махачкалу в 1999 году, то интерес к игре и уровень был гораздо выше, чем когда я вернулся в 2019 году. Вообще голо, пустыня! Футбол в Дагестане отбросило на четверть века.

Хорошо, что нашёлся министр спорта, который неравнодушен к футболу. С приходом Сергея Алимовича Меликова ситуация заметно улучшилась. Он настоящий руководитель, потому что он понимает, что нужно не только хлеба и зрелищ. Он знает, как мерить разными мерками и развивать республику. С его поддержкой проводятся школьные соревнования», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Бизнесмен Сулейман Керимов являлся владельцем «Анжи» с января 2011 по декабрь 2016 года.

В сезоне-2012/13 клуб становился бронзовым призером чемпионата России и выходил в финал Кубка страны.