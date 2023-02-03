Капелло назвал Маркизио в числе лучших итальянцев, игравших в РПЛ

Фабио Капелло, экс главный тренер сборной России, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает лучшим итальянцем, игравшим в РПЛ.

«В РПЛ было много итальянцев: Маркизио, Кришито, Боккетти, Дель Канто, Руополо. Считаю, что все они были профессионалами и прекрасными игроками», — сказал Капелло «СЭ».

Маркизио является 7-кратным чемпионом Италии 4-кратным обладателем Кубка и 3-кратных обладателем Суперкубка страны в составе «Ювентуса». Вместе со сборной Италии он становился вице-чемпионом Европы в 2012 году.

Маркизио играл за «Зенит» в сезоне-2018/19. Полузащитник провел за клуб 15 матчей и забил 2 гола.