Белоус: «Кто в «Химках» принимает кадровые решения? Терюшков лишь член наблюдательного совета»

Футбольный менеджер и экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус не понимает, кто в «Химках» отвечает за принятие кадровых решений.

«Мне не очень понятно, кто в «Химках» принимает кадровые решения. Новости озвучивает Роман Терюшков, но он лишь один из членов наблюдательного совета. Между тем, у клуба имеется президент, генеральный директор, авторитетный спонсор. Кроме того, «Химки» принадлежат Московской области и, насколько я понимаю, часть финансирования получают из регионального бюджета. Хотелось бы понять, как работает клубная вертикаль и есть ли она вообще. Пока это совершенно неясно», — цитирует Белоуса Betonmobile.ru.

Сегодня, 10 августа «Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды. Предыдущим главным тренером клуба был Сергей Юран.