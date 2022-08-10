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Сегодня, 17:50

Белоус: «Кто в «Химках» принимает кадровые решения? Терюшков лишь член наблюдательного совета»

Белоус не понимает, кто в «Химках» принимает кадровые решения
Руслан Минаев
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Футбольный менеджер и экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус не понимает, кто в «Химках» отвечает за принятие кадровых решений.

«Мне не очень понятно, кто в «Химках» принимает кадровые решения. Новости озвучивает Роман Терюшков, но он лишь один из членов наблюдательного совета. Между тем, у клуба имеется президент, генеральный директор, авторитетный спонсор. Кроме того, «Химки» принадлежат Московской области и, насколько я понимаю, часть финансирования получают из регионального бюджета. Хотелось бы понять, как работает клубная вертикаль и есть ли она вообще. Пока это совершенно неясно», — цитирует Белоуса Betonmobile.ru.

Сегодня, 10 августа «Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды. Предыдущим главным тренером клуба был Сергей Юран.

Источник: https://betonmobile.ru/belous-o-pisareve-v-himkah-hotelos-byi-ponyat-kto-v-klube-prinimaet-resheniya
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РПЛ
ФК Химки
Юрий Белоус
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3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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