Агент Мантуана рассказал, будет ли футболист участвовать в матче против ЦСКА

Агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана рассказал, что думает о возможности появления бразильца в матче с ЦСКА.

Сообщалось, что 21-летний футболист тренируется в общей группе. В прошлом матче он не участвовал.

«Густаво готов выйти на поле, но у меня нет информации о том, готов ли он отыграть весь матч», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Мантуан и голкипер Иван Куарежма перешли в «Зенит» из «Коринтианс» в обмен на нападающего Юри Алберто.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа. Начало — в 17.00 мск.