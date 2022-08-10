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Агент Мантуана рассказал, будет ли футболист участвовать в матче против ЦСКА

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана рассказал, что думает о возможности появления бразильца в матче с ЦСКА.

Сообщалось, что 21-летний футболист тренируется в общей группе. В прошлом матче он не участвовал.

«Густаво готов выйти на поле, но у меня нет информации о том, готов ли он отыграть весь матч», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Мантуан и голкипер Иван Куарежма перешли в «Зенит» из «Коринтианс» в обмен на нападающего Юри Алберто.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mantuana-poka-net-informatsii-gotov-li-gustavo-oty-grat-90-minut-v-vy-hodny-e/
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