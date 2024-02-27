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27 февраля, 12:15

Личка — о конфликте с Макаровым: «Он вообще не был готов к матчу с «Ахматом»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Денис Макаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о конфликтной ситуации с полузащитником бело-голубых Денисом Макаровым.

— Высокая конкуренция приводит к конфликтным ситуациям. Та же история с Макаровым, которая вышла наружу, это ведь отношение к конкуренции со стороны игрока?

Думаю, это тоже могло быть. Макаров в какой-то момент два-три матча провел хорошо, а в следующей игре со «Спартаком» я немного поменял схему и он не попал в состав. Денис был злым, но это нормально, я это принимаю спокойно. А не принял я вот что: он вышел на 20 минут и вообще не помог команде. Дело в отношении к игре. Я чуть-чуть закрыл глаза на это. Далее был матч с «Ахматом», в конце я решил дать ему второй шанс. Сказал: «Окей, Маки, иди, покажи себя». Снова не получилось. То, что он не забил в двух-трех голевых ситуациях, не играло роли. Важно, что он вообще не был готов к тому матчу. Думал, что не будет играть. Поэтому я потом дал ему 10 дней выходных дней подумать, как он видит дальнейшую работу. Все ему объяснил. Сказал, что потом придет и скажет, хочет он играть или нет. Денис пришел, я его принял без проблем, потому что он талантливый игрок. Но нужно понимать: сегодня и завтра ты можешь не играть, а послезавтра — будешь в составе. Есть выбор на этой позиции: Бителло, Гладышев, Карраскаль, Грулев. Они конкурируют между собой, а я как тренер хочу всегда побеждать, поэтому буду ставить того, кто на данный момент в лучшей форме. Я делаю это не по принципу, люблю или нет какого-то игрока. Не имею права свое эго ставить выше команды. Есть рабочие и личные отношения. Мы не обязаны быть друзьями, вместе пить кофе, но должны уважать друг друга.

— Эта история изменила Макарова?

Да. Но я не скажу, что Макаров раньше не хотел тренироваться. Он и сейчас работает, старается, бьется за свое место. Команда — это не 10-12 человек, а 20-22. Игрок, который выходит на пять минут, может за это время забить победный гол, который потом принесет трофей. Один гол, один пас. Посмотрите пример Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Он всегда был джокером. Сколько раз выходил и забивал. И в финале Лиги чемпионов это сделал. У футболиста могут быть обиды, мысли, что тренер его не любит, но он выходит и борется за команду, за своих друзей. Это важно для меня, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Денис Макаров
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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