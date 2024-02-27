Личка — о конфликте с Макаровым: «Он вообще не был готов к матчу с «Ахматом»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о конфликтной ситуации с полузащитником бело-голубых Денисом Макаровым.
— Высокая конкуренция приводит к конфликтным ситуациям. Та же история с Макаровым, которая вышла наружу, это ведь отношение к конкуренции со стороны игрока?
— Думаю, это тоже могло быть. Макаров в какой-то момент два-три матча провел хорошо, а в следующей игре со «Спартаком» я немного поменял схему и он не попал в состав. Денис был злым, но это нормально, я это принимаю спокойно. А не принял я вот что: он вышел на 20 минут и вообще не помог команде. Дело в отношении к игре. Я чуть-чуть закрыл глаза на это. Далее был матч с «Ахматом», в конце я решил дать ему второй шанс. Сказал: «Окей, Маки, иди, покажи себя». Снова не получилось. То, что он не забил в двух-трех голевых ситуациях, не играло роли. Важно, что он вообще не был готов к тому матчу. Думал, что не будет играть. Поэтому я потом дал ему 10 дней выходных дней подумать, как он видит дальнейшую работу. Все ему объяснил. Сказал, что потом придет и скажет, хочет он играть или нет. Денис пришел, я его принял без проблем, потому что он талантливый игрок. Но нужно понимать: сегодня и завтра ты можешь не играть, а послезавтра — будешь в составе. Есть выбор на этой позиции: Бителло, Гладышев, Карраскаль, Грулев. Они конкурируют между собой, а я как тренер хочу всегда побеждать, поэтому буду ставить того, кто на данный момент в лучшей форме. Я делаю это не по принципу, люблю или нет какого-то игрока. Не имею права свое эго ставить выше команды. Есть рабочие и личные отношения. Мы не обязаны быть друзьями, вместе пить кофе, но должны уважать друг друга.
— Эта история изменила Макарова?
— Да. Но я не скажу, что Макаров раньше не хотел тренироваться. Он и сейчас работает, старается, бьется за свое место. Команда — это не 10-12 человек, а 20-22. Игрок, который выходит на пять минут, может за это время забить победный гол, который потом принесет трофей. Один гол, один пас. Посмотрите пример Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Он всегда был джокером. Сколько раз выходил и забивал. И в финале Лиги чемпионов это сделал. У футболиста могут быть обиды, мысли, что тренер его не любит, но он выходит и борется за команду, за своих друзей. Это важно для меня, — сказал Личка «СЭ».
Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».
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|Краснодар
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|30-17
|39
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2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
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3
|Динамо
|19
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|8
|2
|31-23
|35
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4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
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5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
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6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
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7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
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8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
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9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
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10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
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11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
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12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
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13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
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14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
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15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
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16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
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Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
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Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
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Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
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Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
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Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
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Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
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Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
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Спартак – Факел
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Джон Кордоба
Краснодар
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5