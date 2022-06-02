Комбаров не против приглашения иностранных арбитров на матч Суперкубка России

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал на предложение красно-белых по проведению Суперкубка России.

«Что касается идеи «Спартака» пригласить иностранных арбитров, Суперкубок — это не чемпионат, не текущий турнир, а отдельный матч. Поэтому все возможно. Почему нет?» — цитирует Комбарова «Чемпионат».

Сегодня, 2 июня, стало известно, что «Спартак» направил генеральному секретарю РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо с предложениями по проведению матча за Суперкубок России.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

В середине мая «СЭ» сообщал о намерениях «Спартака» сдвинуть начало сезона-2022/23 в РПЛ на неделю.