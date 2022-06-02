«Оренбург» объявил об уходе шести футболистов

«Оренбург» объявил об уходе шести футболистов. Клуб покидают Адесойе Ойеволе, Алексей Миронов, Ренато Гойкович, Аршак Корян, Артем Шаболин и Савелий Козлов.

Как сообщает пресс-служба «Оренбурга», у игроков закончились контракты и арендные соглашения.

«Адесойе, конечно, будет предложение продолжить работать в новом статусе в ФК «Оренбург». Алексей Миронов имеет очень хорошее предложение, с которым мы не смогли конкурировать. Ренато отказался продлевать, у него есть семейные обстоятельства, маленький ребенок, это все, конечно, влияет на принятие решения. Аршак и Артем возвращаются в свои клубы из аренды. У Савелия закончился контракт», — отметила пресс-служба клуба.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).