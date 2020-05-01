Экс-игрок «Шинника» рассказал, как проходит карантин в Словении

Экс-игрок «Шинника» и «Томи» Александр Радосавлевич в интервью «Известиям» рассказал, как проходит его самоизоляция в Словении.

— Как живет Словения в период самоизоляции?

— У нас в стране нельзя ездить между городами. Только если у тебя работа или какие-то серьезные дела. А так, все в основном сидят по своим городам, внутри них можно нормально перемещаться. Разрешено гулять, выходить на природу. Но из магазинов работают пока только продуктовые. На этой неделе также открылись автомастерские. Думаю, потихоньку, где-нибудь с 5 мая, начнут работать остальные небольшие магазины, которые по площади не превышают 400 кв. м. Возвращается нормальная жизнь, но очень-очень постепенно.

— Насколько пандемия изменила вашу повседневную жизнь?

— Я работаю в юношеской сборной Словении до 15 лет. У нас должен был пройти турнир в Италии, но его, естественно, отменили. Сейчас нет никаких тренировок. Пока сидим дома и ждём информации о том, что будет. Уже известно, что в Словении планируют доигрывать только чемпионат высшей лиги. Его попробуют возобновить в конце мая. А молодежные чемпионаты и низшие лиги отменены.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 207 166 человек. Умерших — 227 368, выздоровевших — 996 827.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 30 апреля зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется