Бразильский журналист: «Сейчас Вендел вернется в «Зенит» без скандала»

Бразильский журналист Фабио Алейшо уверен, что зимой полузащитник Вендел не покинет «Зенит».

— Поговорим о Венделе. Вернется ли он в «Зенит» из отпуска вовремя? И вернется ли вообще?

— Да, вернется. Думаю, после того как клуб его оштрафовал в прошлый раз, Вендел больше рисковать не станет (смеется). Сейчас никаких проблем уже не возникнет. Он прилетит в срок и пройдет сборы с «Зенитом». В Бразилии нет никаких новостей, слухов, разговоров о том, что он может сменить команду, остаться на родине. Все спокойно.

— Но ведь писали о том, что Вендел хочет выступать за «Фламенго».

— Мое мнение: сейчас он вернется в «Зенит» без скандала. А вот летом, наверное, возможны варианты.

Летом 2023 года Вендел с опозданием приехал в расположение «Зенита» из отпуска в Бразилии.

В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Зенит».