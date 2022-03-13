Мампасси объяснил, почему «Локомотив» не показывает стабильную игру в последних матчах

Мампасси отреагировал на поражение «Локомотива» в матче с ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси после поражения в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:2) объяснил «СЭ», почему железнодорожники нестабильно проводят последние игры.

«Поражение от ЦСКА? Конечно, это не тот подарок, который хотелось бы получить на день рождения. Почему нет стабильности? Не хватает концентрации, будем работать», — сказал Мампасси «СЭ».

ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (31 очко) идет на 6-м месте.