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Экс-игрок ЦСКА Дзагоев рассказал о переговорах с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что вел переговоры с «Зенитом» во время конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким. Футболист заявил, что в тот момент его не волновали деньги и он готовился покинуть армейцев.

«Локомотив» подкатывал ко мне в 2011 году, когда у меня был конфликт со Слуцким? Это был «Зенит». Я тоже, с одной стороны, понимал, что, скорее всего, меня не захотят оставить в ЦСКА. На тот момент не было той кричалки (смеется). Деньги меня не сильно волновали, я и в ЦСКА хорошо тогда уже зарабатывал. На тот момент «Зенит» был очень силен в плане игры, мне их игра нравилась, и в принципе в сборную, когда мы приезжали, мы больше играли в зенитовский футбол", — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

Ранее Дзагоев рассказал о сложных нюансах последнего контракта с ЦСКА.

Ранее полузащитник «Ламии» Дзагоев объявил о завершении карьеры. За команду Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

Алан Дзагоев
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

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И К Ж
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