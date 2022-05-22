Набабкин: «Мне будет очень тяжело без Дзагоева в ЦСКА. Обидно, что наши пути расходятся»

Набабкин заявил, что ему будет тяжело без Дзагоева в ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из команды.

«Лично мне будет очень тяжело без Дзагоева. Конечно, обидно, что наши пути расходятся. Я желаю Дзаге удачи и успехов. Он — качественный и сильный футболист, поэтому еще проявит себя. Настрой на будущий сезон — самый позитивный, самый хороший», — сказал в интервью клубной пресс-службе Набабкин.

31-летний Дзагоев и ЦСКА достигли соглашения о досрочном разрыве контракта, который действовал до конца июня 2023 года.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.