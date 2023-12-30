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Экс-генсек РФС Воробьев: «Аршавин и Смолов — совсем неглупые. Если бы они попали в хорошие руки, а не к инфоцыгану, многое получилось бы»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, каким он видит будущее наших титулованных футболистов.

— Андрей Аршавин, Федор Смолов — совсем неглупые люди. Если бы они попали в хорошие руки, к группе специалистов, прошедших большую школу, а не к какому-то образовательному инфоцыгану, то, уверен, из них могло бы многое получиться, — говорит Воробьев.

— Академию РФС возглавляет толковый человек, Ирина Баранова, но, к сожалению, занимается эта академия исключительно тренерами, а не менеджерами. Подготовка руководителей — большая ниша, которую кто-то должен заполнить, но это никак не происходит.

Недаром Козьма Прутков говорил, что узкий специалист подобен флюсу. Еще одна прекрасная фраза о том же: «Кто знает одну химию, не знает даже ее». Общее развитие необходимо!

— Кто для вас образец этики в спорте? И кто — антиобразец?

— К сожалению, один из образцов погиб в авиакатастрофе ярославского «Локомотива» в 2011 году. Капитан той команды Иван Ткаченко перед тем, как сесть в роковой самолет, отправил последнее пожертвование — 500 тысяч рублей в помощь больной девочке. Очень мало кто знал, что он занимается благотворительностью, Ткаченко этого вообще не афишировал. Он был поразительный человек, и очень жаль, что он ушел от нас таким молодым. Это помимо хрестоматийных примеров уровня Яшина, Нетто, братьев Старостиных. А антиобразцы приводить не буду — их более чем достаточно, и они сами себя с удовольствием отрекламируют.

Полностью интервью Анатолия Воробьева читайте на сайте «СЭ»

Андрей Аршавин
Федор Смолов
Анатолий Воробьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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