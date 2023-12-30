Экс-генсек РФС Воробьев: «Аршавин и Смолов — совсем неглупые. Если бы они попали в хорошие руки, а не к инфоцыгану, многое получилось бы»

Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, каким он видит будущее наших титулованных футболистов.

— Андрей Аршавин, Федор Смолов — совсем неглупые люди. Если бы они попали в хорошие руки, к группе специалистов, прошедших большую школу, а не к какому-то образовательному инфоцыгану, то, уверен, из них могло бы многое получиться, — говорит Воробьев.

— Академию РФС возглавляет толковый человек, Ирина Баранова, но, к сожалению, занимается эта академия исключительно тренерами, а не менеджерами. Подготовка руководителей — большая ниша, которую кто-то должен заполнить, но это никак не происходит.

Недаром Козьма Прутков говорил, что узкий специалист подобен флюсу. Еще одна прекрасная фраза о том же: «Кто знает одну химию, не знает даже ее». Общее развитие необходимо!

— Кто для вас образец этики в спорте? И кто — антиобразец?

— К сожалению, один из образцов погиб в авиакатастрофе ярославского «Локомотива» в 2011 году. Капитан той команды Иван Ткаченко перед тем, как сесть в роковой самолет, отправил последнее пожертвование — 500 тысяч рублей в помощь больной девочке. Очень мало кто знал, что он занимается благотворительностью, Ткаченко этого вообще не афишировал. Он был поразительный человек, и очень жаль, что он ушел от нас таким молодым. Это помимо хрестоматийных примеров уровня Яшина, Нетто, братьев Старостиных. А антиобразцы приводить не буду — их более чем достаточно, и они сами себя с удовольствием отрекламируют.

Полностью интервью Анатолия Воробьева читайте на сайте «СЭ»