Ловчев назвал Семака тренером года в России: «Лучший — тот, кто выигрывает»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал «СЭ» лучшего тренера 2023 года в России.

«Все уже написано давно и продумано мэтрами футбола старых лет. В книге моего учителя Николая Петровича Старостина определено, кто лучший тренер — тот, который выигрывает. Наверно, в этом году — Семак. Тут вопросов нет. Сейчас, если смотреть, конечно, в «Краснодаре» очень хорошо работает Ивич», — сказал Ловчев «СЭ».

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с июня 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд выигрывала РПЛ.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.