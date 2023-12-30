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Экс-генсек РФС Воробьев о борьбе Толстых с агентами: «Для него футбольным дом — храм. Он хотел убрать из храма всех фарисеев и торговцев»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный секретарь РФС профессор Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил борьбу своего босса и соратника Николая Толстых с агентами.

— Это агентское лобби, которое так ненавидит Николай Толстых, воздействовало на Виталия Мутко и выдавило Толстых из РФС, когда вы с ним руководили футбольным союзом?

— Нет, агентское лобби было там не главным организатором. Агенты — это особое сообщество, но с ними надо выстраивать правильные отношения. Центральной фигурой в российском футболе сейчас становится агент, а не тренер. Это подмена понятий. Агенты как наставники для игроков могли бы быть полезны, но вопрос в том, кто они и что вкладывают в головы футболистам. В итоге получается та же система — «кто не с нами, тот против нас». Если на чашах весов лежит то, профессионал ты или доверенное лицо, то выбор всегда будет сделан в пользу второго.

— Вы говорили Толстых, что не нужна такая оголтелая борьба с агентами?

— Да он и сам это понимал. Но для Николая Александровича футбольный дом — это храм. И он просто хотел фарисеев и торговцев из этого храма убрать. И видел, что в том варианте, в котором агентская деятельность существует, это раковая опухоль на теле футбола. И не только Толстых так считал. Например, у нас был в свое время разговор на эту тему с Мишелем Платини, который говорил, что футболисты превратились в фабрику для получения доходов. Тема агентского засилья его в бытность президентом УЕФА очень беспокоила.

— Только закончил француз в футболе не очень хорошо.

— Это уже сюжет для другого рассказа. Два могучих быка, Блаттер и Платини, бодались, бодались — и дободались до плачевного конца для обоих.

Полностью интервью Анатолия Воробьева читайте на сайте «СЭ»

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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