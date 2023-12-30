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Воробьев о том, как Толстых выдавили из РФС: «Клубы устроили финансовую блокаду. Спонсорам звонили: «Денег им не давать!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный секретарь РФС профессор Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, как его босса и соратника Николая Толстых в середине 2010-х выдавили с поста президента РФС.

— Бешеный второй контракт с Фабио Капелло формально подписал Толстых, но все знали, что это сделал министр спорта Виталий Мутко. Как такое было возможно?

— Виталий Леонтьевич не пытал Николая Александровича, не вставлял в него никакого устройства, чтобы тот подписал контракт с Капелло. Но возможно, применил какие-то другие изощренные методы воздействия. В любом случае очень популярна точка зрения, что Мутко обязал Толстых подписать контракт, потом отошел в сторону — и крайним оказался человек, который поставил подпись.

Безусловно, контракт с Капелло был миной замедленного действия. Нельзя было четверть не такого уж большого бюджета РФС тратить на соглашение с главным тренером. Это сейчас футбольный союз может набрать сотрудников в три-четыре раза дороже. А Толстых в определенный момент оказался в состоянии реальной финансовой блокады. Мы шли к спонсорам, которые, поверьте, хотели нам помочь. Но на следующий день раздавался звонок: «Не давать им денег!»

— Инициатором этого звонка был Мутко?

— Даже на исполкомах РФС за овальным столом с одной стороны сидела группа, которая представляла клубы, куда входил Евгений Леннорович [Гинер] как идейный вдохновитель, Ольга Смородская, а с другой, как они выражались, нищеброды — руководители региональных федераций и другие люди, за которыми не стояла власть или большие деньги. Николай Александрович не смог стать Нельсоном Манделой, который объединил чаяния черных со страхами белых и нашел какую-то гармонию. Эти клубы во главе с проигравшим выборы Сергеем Прядкиным организовали финансовую блокаду, в результате которой нам еле удавалось сводить концы с концами. А о роли Виталия Леонтьевича в этом процессе можно только догадываться.

Толстых — человек, который мог бы еще много лет служить футболу и быть ему полезным. Вместо этого ему пришлось заниматься административной работой в центральном совете «Динамо». Тоже с большой пользой — но мог бы ведь работать на футбол, в котором он больше 50 лет, с шестилетнего возраста в динамовской школе.

Полностью интервью Анатолия Воробьева читайте на сайте «СЭ»

РФС
Анатолий Воробьев
Николай Толстых
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Балтика – Сочи
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