Воробьев о том, как Толстых выдавили из РФС: «Клубы устроили финансовую блокаду. Спонсорам звонили: «Денег им не давать!»
Бывший генеральный секретарь РФС профессор Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, как его босса и соратника Николая Толстых в середине 2010-х выдавили с поста президента РФС.
— Бешеный второй контракт с Фабио Капелло формально подписал Толстых, но все знали, что это сделал министр спорта Виталий Мутко. Как такое было возможно?
— Виталий Леонтьевич не пытал Николая Александровича, не вставлял в него никакого устройства, чтобы тот подписал контракт с Капелло. Но возможно, применил какие-то другие изощренные методы воздействия. В любом случае очень популярна точка зрения, что Мутко обязал Толстых подписать контракт, потом отошел в сторону — и крайним оказался человек, который поставил подпись.
Безусловно, контракт с Капелло был миной замедленного действия. Нельзя было четверть не такого уж большого бюджета РФС тратить на соглашение с главным тренером. Это сейчас футбольный союз может набрать сотрудников в три-четыре раза дороже. А Толстых в определенный момент оказался в состоянии реальной финансовой блокады. Мы шли к спонсорам, которые, поверьте, хотели нам помочь. Но на следующий день раздавался звонок: «Не давать им денег!»
— Инициатором этого звонка был Мутко?
— Даже на исполкомах РФС за овальным столом с одной стороны сидела группа, которая представляла клубы, куда входил Евгений Леннорович [Гинер] как идейный вдохновитель, Ольга Смородская, а с другой, как они выражались, нищеброды — руководители региональных федераций и другие люди, за которыми не стояла власть или большие деньги. Николай Александрович не смог стать Нельсоном Манделой, который объединил чаяния черных со страхами белых и нашел какую-то гармонию. Эти клубы во главе с проигравшим выборы Сергеем Прядкиным организовали финансовую блокаду, в результате которой нам еле удавалось сводить концы с концами. А о роли Виталия Леонтьевича в этом процессе можно только догадываться.
Толстых — человек, который мог бы еще много лет служить футболу и быть ему полезным. Вместо этого ему пришлось заниматься административной работой в центральном совете «Динамо». Тоже с большой пользой — но мог бы ведь работать на футбол, в котором он больше 50 лет, с шестилетнего возраста в динамовской школе.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5