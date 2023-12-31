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Экс-гендиректор «Динамо» Воробьев вспомнил откровенный разговор с Бесковым

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Динамо» и генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил об откровенном разговоре с Константином Бесковым.

— За «Динамо» я болел очень страстно и гонял на выезды — в Минск, Киев, Вильнюс — в столице Литвы получил очень приличных люлей. У меня в кабинете потом даже висела такая пулька на леске: когда я очень сильно радовался голу «Динамо» в матче с «Жальгирисом», какой-то добрый человек этой леской с пулькой в меня запустил — до сих пор отметина осталась. Ну и, конечно, мой легендарный выезд (я тогда был студентом первого курса) на переигровку 1970 года за золото чемпионата СССР против ЦСКА. Потом мы с Бесковым неоднократно вспоминали этот матч.

— Читал, что делали это под стаканчик «Чиваса».

— Это отдельная история, когда мы летели с матча «Реал» — «Динамо» после окончания сезона. За этот полет, пять с половиной часов, и этот разговор мы не стаканчик, а целую бутылку «Чиваса» уговорили. Литровую. Константин Иванович в неформальной обстановке был блестящим рассказчиком. Столько удивительных историй поведал — как на заводах играл, как с Валерией Николаевной (женой. — Прим. И.Р.) познакомился... Почти обо всей его жизни за это время поговорили. И у него дома на «Маяковской» не раз бывал в гостях... Бесков был на 30 лет старше меня, но как-то проникся нашим общением, что для меня удивительно. Это одна из лучших встреч в моей жизни.

Я его слушал, будучи ребенком. У Константина Ивановича, видимо, были дружеские отношения с руководством военно-политической академии, располагавшейся недалеко от Маяковки, где он жил. Там же в его честь сейчас установлена мемориальная доска. Я туда попал, когда он там выступал после Евро-964, где со сборной СССР занял второе место. Мог ли я представить, что спустя 30 лет буду и в его доме, и в самолете пить с ним виски?

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— Говорят, Бесков фантастически держал удар в плане алкоголя. Убедились в этом? Выпили бутылку виски, а у него — ни в одном глазу?

— Однозначно! Более того, он мог виски сопровождать другими напитками, и на нем это тоже практически не сказывалось. Но у него была прекрасная спутница жизни Валерия Николаевна, которая говорила ему «стоп» ровно тогда, когда нужно.

— К тому моменту, когда вы с Бесковым тему Ташкента обсуждали, неужели он по-прежнему верил, что ведущие игроки «Динамо» Маслов, Аничкин и Еврюжихин продали игру?

— Да, однозначно верил, в этом его никогда и никому не удавалось переубедить. Хотя я как очевидец и человек, который пытался объективно оценивать ситуацию, в это категорически не верю. Убежден, что там была честная игра, но раз в сто лет и такие повороты случаются («Динамо» вело 3:1, но проиграло 3:4. — Прим. И.Р.).

Для меня это был страшный удар. При счете 3:1 я уже так радовался, что размахивал во все стороны большим динамовским флагом, причем древком служила удочка с медным сочленением. Случайно ударил им одного подполковника в форме и рассек ему до крови всю щеку, чуть глаз не выколол! А выколол бы — он стал бы таким же выдающимся полководцем, как адмирал Нельсон, Михаил Кутузов и Моше Даян. Они же все были тоже одноглазые. Но он совершенно нормально к этой ситуации отнесся, зато когда ЦСКА выиграл — поиздевался надо мной по полной программе.

ФК Динамо (Москва)
Константин Бесков
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