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Сегодня, 14:23

Титов: «Хоккейный «Спартак» идет первым, надеюсь, что футбольный тоже скоро будет там»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов выступил с пожеланиями для болельщиков красно-белых.

«У нас в «Спартаке» очередные перемены, новый спортивный директор в клубе, наверняка будут новые покупки. Болельщикам желаю не отчаиваться. Календарный год прошел неплохо, надеюсь, в мае мы порадуемся, но не знаю, какому месту. Надеюсь также, что в Кубке пошумим. Болельщикам надо верить, посмотрите на хоккейный «Спартак» — ждали, ждали, и пришли к достойному результату. Футболисты молодцы, всегда поддерживают хоккеистов. Посмотрят на все это и решат равняться на них, достигать вершин! Хоккейный «Спартак» сегодня идет на первом месте, надеюсь, что футбольный тоже скоро будет там. Нужно верить в команду», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице.

Хоккейный «Спартак» завершил 2023 год на первом месте в КХЛ, набрав 66 очков в 47 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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