Титов: «Хоккейный «Спартак» идет первым, надеюсь, что футбольный тоже скоро будет там»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов выступил с пожеланиями для болельщиков красно-белых.

«У нас в «Спартаке» очередные перемены, новый спортивный директор в клубе, наверняка будут новые покупки. Болельщикам желаю не отчаиваться. Календарный год прошел неплохо, надеюсь, в мае мы порадуемся, но не знаю, какому месту. Надеюсь также, что в Кубке пошумим. Болельщикам надо верить, посмотрите на хоккейный «Спартак» — ждали, ждали, и пришли к достойному результату. Футболисты молодцы, всегда поддерживают хоккеистов. Посмотрят на все это и решат равняться на них, достигать вершин! Хоккейный «Спартак» сегодня идет на первом месте, надеюсь, что футбольный тоже скоро будет там. Нужно верить в команду», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице.

Хоккейный «Спартак» завершил 2023 год на первом месте в КХЛ, набрав 66 очков в 47 матчах.