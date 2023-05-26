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Экс-футболист олимпийской сборной России рассказал, как поджег дом: «Бежал 15 километров»

Юрий Голышак
Обозреватель
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Петр Седунов с сыном Лео.
Фото из личного архива

Экс-футболист олимпийской сборной России Петр Седунов в интервью «СЭ» вспомнил о необычных инцидентах из своей молодости.

— Дик Адвокат говорил про Тимощука: «Это самый крутой профессионал, которого я встречал». Самый крутой профи в вашей жизни?

— Точно не я!

— Смешно.

— Я вообще не помню ни одного человека, который оставался бы после занятий. Настолько уставали — две тренировки в день! Ну, куда? А сейчас понимаю — вот фанатизма нам и не хватало. Посерьезнее стоило быть. Когда подписал контракт с ЦСКА — надо было тренироваться. А я по дискотекам шлялся, за формой не следил. Может, и травм не было бы!

— Полагаете?

— Конечно! Баловались. Молодые же — погулять охота. А посмотрите, как Златан себя держит в 41 год. Хотя давно пора было заканчивать... Никаких гулянок, никаких дискотек, никакой выпивки — вот как надо было! А я сам себя убил! Отца не было — никто другой не подсказал. Привык к вольнице. Как мы в Мурманске детьми хулиганили — страшно вспоминать! Помню, с гаражей прыгали. Сальто делали в полете! Однажды упал боком, озираюсь — а рядом деревянный кол из земли торчит. Хорошо, я боком повернулся в полете. Насквозь пробил бы! Как-то бесхозный дом подожгли на окраине. Так перепугался, что бежал 15 километров. А пожарные мне навстречу мчатся. Дома спрятался под кроватью.

Петр Седунов в&nbsp;игре за&nbsp;шведский &laquo;Буден&raquo;. Играл против Анри, мог попасть в «Боруссию», а осел в Швеции. Удивительная история русского футболиста Седунова

— В Москве, надо думать, приключения были проще и понятнее?

— Совсем простые. Убежать с базы — засесть в ночном клубе. Особенно у нас «Метелица» котировалась. Ходили часто. Еще был клуб на Тверской, но это точно не для газеты...

— В «Метелицу» стоило идти с хорошими деньгами.

— С деньгами-то проблем не было. Платили в ЦСКА нормально. На «погулять» было. В «Спартаке» платили больше, это ясно. Но и в ЦСКА неплохо. Кутил недолго — но ярко. А потом жена с ребенком из Мурманска приехали. Где-то через полгода. Сразу все прекратилось. Но было поздно.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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