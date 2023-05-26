Экс-футболист олимпийской сборной России рассказал, как поджег дом: «Бежал 15 километров»

Экс-футболист олимпийской сборной России Петр Седунов в интервью «СЭ» вспомнил о необычных инцидентах из своей молодости.

— Дик Адвокат говорил про Тимощука: «Это самый крутой профессионал, которого я встречал». Самый крутой профи в вашей жизни?

— Точно не я!

— Смешно.

— Я вообще не помню ни одного человека, который оставался бы после занятий. Настолько уставали — две тренировки в день! Ну, куда? А сейчас понимаю — вот фанатизма нам и не хватало. Посерьезнее стоило быть. Когда подписал контракт с ЦСКА — надо было тренироваться. А я по дискотекам шлялся, за формой не следил. Может, и травм не было бы!

— Полагаете?

— Конечно! Баловались. Молодые же — погулять охота. А посмотрите, как Златан себя держит в 41 год. Хотя давно пора было заканчивать... Никаких гулянок, никаких дискотек, никакой выпивки — вот как надо было! А я сам себя убил! Отца не было — никто другой не подсказал. Привык к вольнице. Как мы в Мурманске детьми хулиганили — страшно вспоминать! Помню, с гаражей прыгали. Сальто делали в полете! Однажды упал боком, озираюсь — а рядом деревянный кол из земли торчит. Хорошо, я боком повернулся в полете. Насквозь пробил бы! Как-то бесхозный дом подожгли на окраине. Так перепугался, что бежал 15 километров. А пожарные мне навстречу мчатся. Дома спрятался под кроватью.

— В Москве, надо думать, приключения были проще и понятнее?

— Совсем простые. Убежать с базы — засесть в ночном клубе. Особенно у нас «Метелица» котировалась. Ходили часто. Еще был клуб на Тверской, но это точно не для газеты...

— В «Метелицу» стоило идти с хорошими деньгами.

— С деньгами-то проблем не было. Платили в ЦСКА нормально. На «погулять» было. В «Спартаке» платили больше, это ясно. Но и в ЦСКА неплохо. Кутил недолго — но ярко. А потом жена с ребенком из Мурманска приехали. Где-то через полгода. Сразу все прекратилось. Но было поздно.