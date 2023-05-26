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Сегодня, 00:30

Газзаев — о работе Федотова: «В следующем сезоне у ЦСКА только одна цель — чемпионство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил работу Владимира Федотова.

— Как вам команда Владимира Федотова в этом сезоне? Сейчас предстоит борьба за второе место со «Спартаком», и у армейцев на бумаге календарь сложнее.

— Да, на бумаге сложнее. Однако у ЦСКА все равно есть небольшой задел в одно очко. Будет интересно. Владимир Федотов первый сезон работает в ЦСКА. Ему нужно было время, чтобы игроки привыкли к его требованиям, чтобы он стабилизировал состав. Считаю, это ему в целом удалось в весенней части сезона. Тот же Карраскаль остается в запасе, Облякову поменяли позицию, и он стал одним из лидеров команды. В игре ЦСКА появилось качество. Да, армейцы уступили в дерби «Спартаку», но, как я вам уже говорил в предыдущей беседе, ничья была бы более закономерным результатом.

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— Второе место станет для ЦСКА достижением?

— Если армейцы попадут в медали, да еще и выиграют Кубок, то в целом сезон можно будет признать вполне хорошим. Повторюсь, это только первый год работы Федотова. Он стабилен. В прошлом сезоне стал вторым с «Сочи», а сейчас претендует на серебро с ЦСКА. Но, учитывая историю, традиции, амбиции этого клуба, конечно, в следующем сезоне перед ЦСКА должна стоять только одна задача — стать чемпионом, нужно будет бороться только за первое место.

— Но тогда надо серьезно укрепить состав.

— Безусловно, некоторые позиции нуждаются в усилении.

Армейцы на данный момент занимают 2-е место в РПЛ, набрав 54 очка за 28 туров.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

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Локомотив

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Спартак

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