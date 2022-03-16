Почетный президент РФС считает, что больше не нужно приглашать иностранцев в департамент судейства

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал корреспонденту «СЭ» уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства.

«Мне удивляет не то, что уезжают, а удивляет, почему они появляются у нас. Вот эти странные руководители судейской организации. Что они дали нашему судейству? Судейство качественное выросло или выросли новые судьи, появились академии судейские? Что они дали нам положительного за российские деньги? Из таких явлений надо делать выводы, нужно так поступать или не нужно.

В данной ситуации ответ один — больше не нужно привлекать зарубежных специалистов, чтобы наладить в России подготовку судей. Надо пользоваться опытом, который был в советском судействе, при Левникове, например. У нас же есть колоссальный опыт. Наши люди судили и российские клубы, и чемпионаты мира. Моя позиция здесь однозначна: надо готовить своих специалистов", — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

15 марта стало известно, что контракт португальского специалиста с РФС был расторгнут по обоюдному соглашению. Исполнять обязанности главы департамента будет Павел Каманцев.