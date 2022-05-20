Алдонин об уходе Дзагоева: «У него была потрясающая карьера»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход полузащитника армейцев Алана Дзагоева.

«Надо отдать должное его карьере. Алан Дзагоев провел потрясающие сезоны в ЦСКА. Рано или поздно это должно было случится. Безусловно, для истории и клуба это потеря. Но тем не менее мы понимаем, что возраст или травма, конечно же, достаточно много присутствовали в судьбе Алана. У него была потрясающая карьера. Каждый болельщик, руководство может выразить особую благодарность за его вклад в успехи клуба, команды», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Дзагоев провел за московский клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.