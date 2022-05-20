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Алдонин об уходе Дзагоева: «У него была потрясающая карьера»

Алдонин назвал карьеру Дзагоева в ЦСКА потрясающей
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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход полузащитника армейцев Алана Дзагоева.

«Надо отдать должное его карьере. Алан Дзагоев провел потрясающие сезоны в ЦСКА. Рано или поздно это должно было случится. Безусловно, для истории и клуба это потеря. Но тем не менее мы понимаем, что возраст или травма, конечно же, достаточно много присутствовали в судьбе Алана. У него была потрясающая карьера. Каждый болельщик, руководство может выразить особую благодарность за его вклад в успехи клуба, команды», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Дзагоев провел за московский клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.

Алан Дзагоев
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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 - : -
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